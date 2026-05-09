Il Barocco musicale in Germania: D. Buxtehude, J.S.Bach, G. P. Telemann. Il Museo Civico di Castelbuono ospita il concerto promosso da BCsicilia

Domenica 10 maggio 2026 ORE 17.30

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono

EVENTO A INGRESSO LIBERO

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di ospitare l’apertura del calendario 2026 della stagione concertistica di BCsicilia Musica Antica, rassegna promossa dal Dipartimento di Musica di BCsicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

L’iniziativa inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della musica medievale, rinascimentale e barocca, in linea con le finalità culturali e di ricerca promosse da BCsicilia. Il progetto, coordinato dal Dr. Giuseppe Rotondo, individua in Castelbuono il polo regionale di riferimento per la musica antica, attraverso un programma che intreccia attività concertistica, divulgazione e percorsi di approfondimento dedicati alla pratica e alla conoscenza del repertorio storico.

Ad aprire la stagione sarà il concerto Il Barocco musicale in Germania: Buxtehude, Bach, Telemann, affidato all’Ensemble Il Serpotta, formazione specializzata nella prassi esecutiva filologica su strumenti originali.

Il programma propone un itinerario musicale attraverso tre figure centrali del Barocco tedesco — Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann — offrendo al pubblico la possibilità di attraversare l’evoluzione della musica strumentale tedesca tra Seicento e Settecento.

Il repertorio comprenderà le triosonate di Buxtehude, caratterizzate da una scrittura ricca di invenzione e da un raffinato dialogo tra violino, viola da gamba e basso continuo; la Sonata BWV 1021 di Bach, esempio della perfetta sintesi tra rigore contrappuntistico e influenza italiana; infine, alcune pagine cameristiche di Telemann, autore che seppe fondere linguaggi europei differenti in una scrittura elegante e comunicativa.

Protagonisti del concerto saranno Sara Bagnati al violino barocco, Marco Lo Cicero alla viola da gamba e Basilio Timpanaro al clavicembalo, musicisti attivi da anni nel panorama internazionale della musica antica e collaboratori di importanti ensemble europei specializzati nel repertorio barocco.

L’Ensemble Il Serpotta prende il nome dagli Oratori serpottiani di Palermo, luoghi nei quali il gruppo si è più volte esibito, in omaggio allo scultore barocco Giacomo Serpotta. L’ensemble si distingue per l’utilizzo di strumenti originali e per un approccio interpretativo fondato sulla ricerca storica e sulla restituzione filologica del repertorio antico.

La presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo, Direttore DM BCsicilia, mentre l’introduzione al repertorio è affidata al Maestro Diego Cannizzaro.

Saluti istituzionali a cura del sindaco di Castelbuono Mario Cicero e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia.

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare attenzione alla promozione della musica antica, inclusi i repertori medievali, rinascimentali e barocchi.

Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento con gruppi di formazione esperienziale, training-group e workshop.

Le attività sono gestite da BCsicilia in collaborazione con l’Accademia Valdemone, che promuove la cura dell’archivio storico — documentazione e repertori musicali — oltre ad aspetti storico-culturali e percorsi di formazione connessi alla psicofisiologia della musica, alla musicoterapia e alle neuroscienze applicate alla musica antica.