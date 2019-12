Il biscottificio Tumminello dona una confezione di biscotti al cioccolato a tutti gli scolari

Nella giornata di ieri venerdì 20 dicembre tutti gli alunni delle scuole di Castelbuono, dall’infanzia alle medie, sono stati omaggiati di una confezione di golosissimi biscotti al cioccolato. Si tratta dei “Cioco” biscotti, con ingredienti selezionati e genuini, ideali per i più golosi e per gli amanti del cioccolato e quindi apprezzatissimi dai bimbi e dai ragazzi che li hanno avuti in dono.Il grande gesto di generosità è stato compiuto dal biscottificio Tumminello, infatti Giovanni Tumminello insieme al suo staff ha personalmente consegnato nelle varie scuole il regalo agli alunni, mostratisi felicissimi di accettarlo.

Abbiamo contattato Valentina Tumminello per saperne di più, questa la sua risposta: “abbiamo voluto fare gli auguri di buon Natale con questo semplice dono, perché crediamo che i bambini e i più giovani vadano educati ad una sana e corretta alimentazione sin da piccoli”. Generosità, solidarietà ed educazione alimentare, complimenti al biscottificio Tumminello!