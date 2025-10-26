“Il cammino dell’uomo” – Percorso di crescita interiore alla luce della Genesi presso la Parrocchia Maria SS. della Lettera in Finale

“Il cammino dell’uomo” è un percorso indirizzato a quanti desiderano incontrare se stessi nella ricerca di senso offerta dalla rilettura del libro della Genesi. Vuole essere un itinerario in cui la scrittura parli al cuore di ogni uomo, in ogni tempo e in ogni situazione. Un viaggio che invita a pensare e a imboccare il cammino dell’autentica crescita umana in armonia con gli altri uomini e con il mondo intero.

La proposta, inserita nelle attività pastorali della Parrocchia Maria SS. della Lettera in Finale, è un prolungamento delle iniziative che in questi anni sono state offerte con larga partecipazione.

Si offre una breve biografia dei relatori.

Il Prof.re Alfio Marcello Briguglia ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica e successivamente in filosofia. Ha insegnato matematica e fisica nei licei ed epistemologia e storia della scienza all’università. Fa parte del gruppo nazionale di storia della fisica dell’AIF. Per dieci anni è stato responsabile regionale dell’ufficio di pastorale della educazione della CESi.

La prof.ssa Marcella Cosentino, laureata in Economia, ha insegnato all’Università di Palermo Diritto del lavoro. Da 25 anni segue corsi di formazione biblica e anima due gruppi di lectio continua con cadenza settimanale. Da quasi un trentennio, insieme al marito A. Marcello Briguglia, si occupano nella parrocchia di sant’Espedito a Palermo di pastorale matrimoniale e familiare, organizzando percorsi di formazione e di accompagnamento per famiglie e giovani coppie. Fanno, inoltre, parte della comunità “Cristo Sapienza”.

Il Parroco

Don Alessio Corradino