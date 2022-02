Il candidato sindaco di Cefalù Giuseppe Abbate, incontra il Pri locale

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il segretario della sezione cefaludese del Partito Repubblicano Italiano, Franco Cesare, unitamente a una sua delegazione, ha recentemente incontrato – in vista delle prossime elezioni amministrative di Cefalù – il dott. Giuseppe Abbate, già a lungo primo cittadino di Pollina e di Lascari ed ex dirigente del Distretto Sanitario di Termini Imerese.

Lo stesso ha espresso ai rappresentanti della sezione Domenico Portera del Pri locale, la sua visione di amministratore, tenuto conto della lunga esperienza maturata da primo cittadino nei già citati due comuni e si è detto fiducioso di una sua elezione al vertice della cittadina normanna della quale, peraltro e per molti anni, è stato anche assessore. In particolare ha sottolineato che la conduzione amministrativa di un comune come quello di Cefalù va fatta non sotto la visione del “particolare” ma di una “programmazione di ampio respiro” di cui necessita il secondo polo turistico della Sicilia. Il Pri di Cefalù, per bocca del suo segretario geometra Cesare, ha preso atto di quanto illustrato dal dr. Abbate, suggerendo altresì una adeguata attenzione sulle tematiche di un potenziamento infrastrutturale, culturale e turistico della cittadina. Il segretario del locale partito dell’edera, dopo avere incontrato i tre candidati a sindaco di Cefalù, Giovanni Iuppa, Simona Vicari e Giuseppe Abbate, convocherà prossimamente l’assemblea degli iscritti alla sezione Domenico Portera per decidere, con votazione a scrutinio segreto, chi appoggiare nella prossime amministrative di maggio. Cefalù, 16-02-2022 Il segretario della sezione del PRI di Cefalù Geom. Franco Cesare