Il Carnevale delle Madonie si chiude in festa a Pianello di Petralia Soprana 

Si avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione Pianello di Petralia Soprana.

Dopo i rinvii causa maltempo e gli appuntamenti che si sono tenuti nei centri del comprensorio che aderiscono al Carnevale delle Madonie, sarà la borgata di Petralia Soprana ad ospitare la chiusura ufficiale delle celebrazioni carnascialesche 2026

L’evento, giunto ormai alla undicesima edizione, è organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese con il patrocinio del Comune e promette una giornata di festa per tutte le età.

Sabato pomeriggio, a partire dalle 16:00, i carri allegorici sfileranno lungo la via principale, accompagnati da gruppi in maschera provenienti da vari centri madoniti.

Lungo il percorso non mancheranno musica, coriandoli e l’energia contagiosa dei partecipanti, in un corteo che si preannuncia vivace e partecipato.