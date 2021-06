Il caso del cagnolino investito, su Palermolive ulteriori dettagli e le foto dell’incidente

Continua a far discutere la vicenda del cagnolino investito e ucciso in strada a Castelbuono per la quale i proprietari avevano lamentato che le telecamere comunali non erano in funzione e fortemente criticato le parole del sindaco Cicero secondo cui “in fondo era solo un cane”.

Lo stesso Cicero aveva replicato ai proprietari precisando che la frase contestata realmente pronunciata era che non reggeva il paragone tra un cane ed un bambino tuttavia adesso il fatto è stato rilanciato da diversi siti online fra cui animalisti.org e palermolive.it; quest’ultimo sito peraltro riporta anche le foto prova delle auto che avrebbero investito il povero animale oltre ad un’aspra critica per quanto riguarda la tanto sbandierata introduzione di un sistema di telecamere che di fatto, ad oggi, si scoprono non funzionanti.

Le foto e maggiori dettagli qui: https://palermolive.it/castelbuono-caccia-auto-ucciso-cagnolino-chicco/