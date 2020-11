Il Castelbuonese Alessandro Piro medaglia di bronzo ai campionati italiani di Endurance

[enduranceonline.it] – Ottime notizie per la Sicilia dell’Endurance in occasione dei Campionati Italiani della disciplina che si sono conclusi ieri, domenica 1 novembre, a Carovigno in provincia di Brindisi (Puglia). Sono due le medaglie che arrivano per la Sicilia. A conquistarle sono stati Adriano Di Noto e Alessandro Piro.

È stato il cavaliere di Vittoria Adriano Di Noto in sella a Tornado a ottenere la medaglia più prestigiosa nella categoria CEI1*. L’oro del cavaliere tesserato per l’A.S. Equiclub è arrivato grazie a una gara praticamente perfetta sul tracciato di 100 km e conclusa mantenendo una media oraria di 18,997 km/h. A replicare all’oro di Di Noto ci ha pensato il palermitano Alessandro Piro, che è salito sul terzo gradino del podio della stessa categoria. In sella a Sahar by Araia il cavaliere tesserato per il Centro Addestramento Sicilia ha conquistato una bella medaglia di bronzo chiudendo il tracciato a una media oraria di 18,333 km/h.

Ad Adriano Di Noto e Alessandro Piro i complimenti del Comitato regionale FISE Sicilia per aver tenuto alti i colori della regione in una manifestazione di interesse federale nazionale, ottenendo due risultati così importanti.

