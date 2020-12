Il Castelbuono Jazz Fest in streaming: domani il trio Buzzurro-Giammarinaro-Milici, e lunedì tocca a Danilo Rea

Continua il palcoscenico jazz on line del Castelbuono Jazz Fest. La rassegna più antica del Centro Sud è dovuta migrare sul web come di fatto tutti gli spettacoli natalizi: ma non ha voluto rinunciare ai suoi ospiti internazionali. Quindi dopo Paolo Fresu che ha aperto il festival nei giorni della vigilia, ecco che domani (DOMENICA 27 DICEMBRE), alle 18,30 dal Castello dei Ventimiglia – sulle pagine Facebook del Festival, del Museo Civico e del Comune di Castelbuono, e sul Canale Europa, grande piattaforma via Internet, con eventi on demand e live, che conta oltre 54 canali tra cui America Oggi (canale 12), la testata italiana di New York – toccherà ad un trio di grandi nomi siciliani come Francesco Buzzurro alla chitarra,Nicola Giammarinaro al clarinetto eGiuseppe Milici all’armonica. Tre figure eclettiche ed indipendenti, ma accomunate dall’amore per il jazz e per la Sicilia. Ognuno con la sua unicità, i tre musicisti riescono a dar vita ad un’armonia equilibrata ed originale, tutta da scoprire.

Lunedì (28 DICEMBRE, semprealle 18,30)un altro grande appuntamento, stavolta con Danilo Rea: non ha bisogno di presentazioni, ma questa volta il grande pianista vicentino si unirà ad un ensemble siciliano formato dal trombettista Giacomo Tantillo, dal sassofonista Claudio Giambruno e dalla vocalist Giuliana Di Liberto.

Questa seconda tranche invernale della rassegna si chiuderà martedì (29 DICEMBRE).

L’ultimo concerto viaggerà proprio sulle Madonie, sì, ma a ritmo Dixieland. Sette musicisti, ovvero i Dixie Kings, tutti originari dei paesi attorno Castelbuono, che hanno deciso di recuperare lo stile delle Big Band di New Orleans di inizio ventesimo secolo. Ovviamente con strumenti originali – compresi un sousaphone e un banjo – e abbigliamento in stile. Pezzi da Nick La Rocca a Louis Armstrong e tanti altri. L’attrice Emanuela Mulè interverrà tra un brano e l’altro con il racconto del periodo in cui nacquero le grandi orchestre americane. Nella band, Davide Leone (sousaphone), Paolo Dolce (banjo), Antonio Di Martino (batteria), Nicola Mogavero (sax soprano), Michele Mazzola (sax tenore), Fabio Piro (trombone) e Giuseppe Occorso (tromba).

Diretto da Angelo Butera, il Castelbuono Jazz Fest è promosso dagli assessorati al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dai Comuni di Castelbuono e di Campofelice di Roccella.