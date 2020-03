Il Chiaroscuro dei Ventimiglia: capolavoro Geraci, tempi duri per la Supergiovane

Il Geraci compie il suo capolavoro espugnando il campo dello Sporting Vallone imponendosi per 1-0. Adesso la Madrepatria dei Ventimiglia pone un solco di otto punti dalla sesta in classifica, blindando la zona play off a pari punti con la Santacaltese Calcio.

In zona disperazione, invece, la Cephapedium perde in casa per 6-0 contro il Mazara Calcio.

Risultati:

Sporting Vallone – Geraci: 0 – 1

Cephaledium – Mazara Calcio: 0 – 6

Classifica Eccellenza



In Promozione, il Gangi riprende il gusto della vittoria superando in casa per 1-0 la Nuova Rinascita, mentre la Supergiovane non riesce nel miracolo di fermare la capilista Igea 1946 che al Failla abbatte per 2-0 i cinghiali.

La classifica adesso torna a farsi complicata per la Prediletta dei Ventimiglia, allungandosi a tre i punti dalla zona salvezza.

Risultati:

Gangi – Nuova Rinascita: 1-0

Supergiovane – Igea 1946: 0-2

Classifica Promozione



Fonte classifica Tuttocampo.it