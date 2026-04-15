Il Chiostro al centro del terzo incontro sulla Cattedrale di Cefalù

L’appuntamento curato da Diocesi e Archeoclub si svolgerà il 18 aprile alle 17 presso la Sala del Sinodo

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 17, l’incontro dal titolo “La Cattedrale di Cefalù nel tempo, itinerari di conoscenza. Il Chiostro di Cefalù”, promosso dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia – sede di Cefalù.

L’appuntamento, il terzo del ciclo di conferenze dedicato alla Basilica Cattedrale di Cefalù, si svolgerà a Cefalù, presso la Chiesa Auditorium Maria Santissima Annunziata – Aula del Sinodo, lungo Corso Ruggero.

Il percorso culturale nasce dall’esperienza del convegno sull’Eredità Universale di Ruggero II e si propone di approfondire la storia e la valorizzazione del patrimonio del Duomo di Cefalù. Avviato il 21 giugno dello scorso anno, in occasione del decimo anniversario dell’inserimento della Cattedrale nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO – Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, l’itinerario di conoscenza continua a offrire occasioni di studio e confronto.

La Cattedrale di Cefalù, segno vivo della fede e della storia del territorio, continua infatti a parlare al presente attraverso la ricerca, lo studio e la condivisione del sapere.

L’incontro sarà introdotto dal dott. Valerio Di Vico, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù, e moderato dalla dott.ssa Stefania Randazzo, presidente della sede cefaludense dell’Archeoclub d’Italia.

Interverranno l’archeologa prof.ssa Santa Aloisio, con una relazione sulle verifiche archeologiche del chiostro canonicale, e la prof.ssa Renata Prescia, Professore Ordinario di Restauro e Coordinatore del Cdl in Architettura dell’Università di Palermo, che approfondirà i temi della conoscenza, conservazione, ricomposizione e valorizzazione del Chiostro.

Le conclusioni saranno affidate a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.