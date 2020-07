Il Cine Teatro Astra fruibile a chiunque ne farà richiesta. Pubblicati tariffario di affitto e regolamento

La Giunta municipale di Castelbuono ha approvato le linee guida redatte dal Centro Polis che riguardano la gestione del Cine Teatro Astra, concesso in comodato d’uso da privati al Comune di Castelbuono. Nel dettagliato documento, disponibile integralmente in basso, si leggono inoltre le tariffe del canone di affitto che variano significativamente in funzione del tipo di evento che si svolgerà all’interno della struttura, in particolare:

• Attività promozionali (pubblicizzazioni, comizi, incontri) con durata inferiore a 3 ore: 70 euro totali, di cui 50% versato a titolo di cauzione e caparra;

• Attività musicali, teatrali, spettacoli di danza e altro: 120 euro totali, di cui 50 % versato a titolo di cauzione e caparra+ PULIZIE locali;

• Feste private: 250 euro totali, di cui 50 % versati a titolo di cauzione e caparra + PULIZIE locali;

• Feste o eventi speciali: 750 euro totali il cui 50 %, pagato anticipatamente, viene suddiviso in 250 euro versati come cauzione locali e caparra e 125 euro cauzione PULIZIE locali;

• Alle Scuole del Comune di Castelbuono, per attività prettamente scolastiche, viene assegnata la possibilità dell’uso a titolo gratuito, con il solo obbligo delle PULIZIE dei locali utilizzati. Maggiori dettagli nella delibera in basso.

2020_000964_20200626_000