Il coccodrillo, volendo prodursi nel canto delle sirene, intona il canto del cigno

(Di Massimo Genchi) – Abbiamo lasciato il coccodrillo intento a scrivere la sua autobiografia e lo ritroviamo alle prese con l’autoelogiativa relazione, che è stata discussa ieri sera in consiglio. Caspita!, però è impressionante quanto scrive, non fa altro che scrivere: feisbbucc, memorie, dossieraggi, e poi: quanti viaggi di ligna fatti e a chi, quanti viaggi d’acqua fatti e a chi, quanti viaggi di stierru fatti e a chi. Attenta scrittura e trascrizione di dati preziosi che al momento giusto serviranno. E, poi, altro scrivere: viaggi nell’Est europeo, viaggi in Renegade. No, quelli non più. Anzi, sì perché ha scritto pure alla motorizzazione per cambiare le targhe, trasformando così quella ormai famigerata autovettura esclusiva al motu proprio, mancu si fussi u papa. Dunque, non fa altro che scrivere. Almeno, non si può dire che non faccia assolutamente nulla.

Dunque, la relazione annuale. Ma non una cosa così così, no: una relazione con dedica (non si era mai detto nella storia delle relazioni annuali) alle vittime del genocidio e al popolo ucraino. E certo, perché il coccodrillo è un buono, una persona soave, sensibile, pacata, un uomo di pace, un santo, un pezzo di pane. D’altronde, in paese tutti ne apprezzano la clemenza, la correttezza, la bonomia, l’elevato senso di rispetto per gli altri. Nna na parola, chi lo conosce, lo evita.

La relazione presentata e discussa è, però, a dir poco strammata. Biodiversità è una parola che lo inebria ma di cui non comprende affatto il senso, dato che l’ha scritta tredici volte, sempre a sproposito. Piuttosto, ci si sarebbe aspettati un passaggio sul suo accanimento contro tutto ciò che è arboreo. In questa relazione, per dire della profondità e della visione politica che lo anima, fa confluire financo i biscottini che regalerebbero ai suoi scecchi durante il servizio ma sarebbe stato più onesto parlare dei rifiuti che vengono caricati e scaricati sette volte per le strade prima di arrivare a destinazione, chiaro esempio di acqua pestata nel mortaio e di spese decuplicate, cose nelle quali è insuperabile maestro. Avrebbe potuto parlare del fetore che promana dalle giarrette di tutto il paese, di quanto siano sudici i marciapiede e le strade del paese invece di vanagloriarsi di futilità. Avrebbe potuto parlare del degrado urbano e sociale anziché delle stupide buone pratiche. Ah!, naturalmente parla dell’acqua. Peccato, però, che non ci dica esattamente da dove la preleva e se è sicura per l’uso domestico.

Di questa strammata relazione colpisce la banalità delle considerazioni politiche del coccodrillo. Anche se una verità assoluta emerge dall’iniziale suo invito a “riflettere sul clima politico che si vive all’interno della comunità” che “per molti aspetti, rispecchia le dinamiche politiche nazionali e regionali”. Dunque, dice il coccodrillo, anche qui, come a Roma e a Palermo, c’è un governo di destra che tende a sopraffare l’opposizione di sinistra. Lui lo sta dicendo solo oggi, ma siamo in molti ad affermarlo da tempo.

Ma la relazione è inconsistente anche amministrativamente, soprattutto perché piuttosto che relazionare compiutamente sul suo operato di sindaco, già al terzo rigo, si lancia in un dissennato sproloquio su cosa dovrebbe fare, a suo autorevole dire, il gruppo di opposizione. Ma anche, e qui c’è da ridere, come lo dovrebbe fare. Il tutto intessuto su argomentazioni così sconclusionate e preoccupanti che i suoi più stretti collaboratori, ammesso che ne abbia, dovrebbero essere indotti a consegnarlo di corsa, non dico a valenti psichiatri, ma sicuramente a una équipe di geriatri.

Intanto, sulla base di ciò che vi è scritto, con questa relazione, redatta con l’occhio alle prossime elezioni (tenete ben presente questo elemento), il coccodrillo, di fatto, ha aperto il fuoco sul gruppo di minoranza consiliare: sparando cazzate. Ma ognuno fa quel che può. E lui, mischinu, può questo, evidentemente.

Non è contento dell’opposizione, il coccodrillo. Perché l’opposizione non finge di fare, ma fa l’opposizione, studia le carte, non gli concede spazi per le sue spregiudicate manovre e per le sue procedure semplificate, mettendolo con due piedi in una scarpa. Si capisce, perciò, che l’azione di questa opposizione non gli può andare bene. Si vede che era mal abituato. A prescindere da tutto, però, lui, desidera decidere su come la minoranza dovrebbe fare opposizione a lui. Vabbè, fa sempre così con tutti e in ogni campo.

L’opposizione, a suo modo di vedere, per non fare polemica (sterile, si capisce) dovrebbe assecondare uno che amministra operando costantemente borderline, che dichiara candidamente che le leggi costituiscono un imbrigliamento all’azione di governo e che, se si vuole amministrare, bisogna aggirarle. Uno che opera all’interno delle leggi, in maniera così profonda poi regala la Costituzione ai bambini appena nati, auspicando, forse, che ne facciano lo stesso uso che ne fa lui. Inoltre, rincara la dose il coccodrillo, l’opposizione delegittima la figura del sindaco, tenta di incastrarlo, fa illazioni, si sostituisce ai funzionari, crea apprensione fra i dipendenti. Apprensione, u cuncutrigliu ora si nzignàu apprensione! A dire il vero, non risulta che i consiglieri di minoranza vessino i dipendenti o che si sostituiscano ai funzionari né che ispezionino la posta del segretario generale mentre è acclarato che a maggio 2027, 4/5 dei dipendenti comunali alla scadenza di questa consiliatura, hanno organizzato un pellegrinaggio per grazia ricevuta, a piedi, da Castelbuono a Santiago di Compostela. Altro che apprensione! 3103 kilometri a piedi per festeggiare la fine delle oppressioni e la loro liberazione.

A proposito di modo di fare opposizione e di minare l’immagine di sindaco e di amministratori, sia dall’interno che dall’esterno delle istituzioni, sarebbe appena il caso di ricordare il modo gentile, delicato e leggiadro di fare opposizione del coccodrillo, improntato al dialogo costruttivo, al bene comune e alla collaborazione sinergica. A parte il quinquennio 1985-90 in cui non contava un cazzo all’interno del gruppo consiliare del PCI, il suo palmarès annovera la famigerata denunzia del 1992, l’annientamento politico di Lucio Spallino, suo nemico giurato, quello di altri compagni di movimento, per lui scomodi, la spoliazione nel 2014 dei consiglieri di Castelbuono in movimento (passati da 10 a 4) facenti capo al suo caro amico Tummy, il medesimo dell’artistica scala in ferro di via Papa Giovanni di questa estate, e tutte le notti dei lunghi coltelli consumate allorché vi fu da strappare una carica, una presidenza, una nomina in un ente, un consorzio, un distretto. Senza mezzi termini, un gentleman rispetto a lui sembra un tagliagole.

Ma il capolavoro politico di questa relazione si realizza con un messaggio molto ben nascosto ma quanto mai visibile. Dopo avere equiparato la Costituente per la Castelbuono di domani a una banda di avventurieri e il gruppo consiliare a degli esecutori eterodiretti, il coccodrillo si cala le braghe (vi assicuro: uno spettacolo!) riconoscendo come alla Costituente “ci accomuni una formazione sociale e umana fondata sui valori della solidarietà e dell’uguaglianza”. Poi continua: “Sul piano amministrativo, invece,” … eh!, eh!, eh! e qui casca l’asino. Ma, come si dice a Castelbuono, u sceccu dunni cadi si susi per cui, niente paura, e questo è il messaggio del coccodrillo che arriva come il canto delle sirene: Cari costituenti, se estromettete dal vostro movimento quei soggetti esterni al gruppo consiliare “delusi dell’esito elettorale” che vi influenzano, interferendo distruttivamente con la vostra azione politica e quei consiglieri che agiscono con il solo scopo di “minare l’immagine del sindaco e dell‘amministrazione”, alle prossime elezioni possiamo andare insieme.

Come insieme?, direte voi? Insieme. Perché, ditemi voi, se – come sembra certo – dalle segreterie del centro-destra provinciale arrivano ai rappresentanti locali ordini categorici di serrare le fila per conquistare Castelbuono, alle amministrative del 2027 (ecco perché la relazione è scritta pensando alle elezioni) il coccodrillo all’interno del suo movimento non rimane forse solo come un cane? E alle elezioni del 2027, se non cerca alleanze anche spregiudicate, il vicesindaco (come Ferrarello nel 2017 e come Lapunzina dal 2022) o il presidente del consiglio come lo farebbe? Ecco, allora, il senso di questo venticello leggero, per ora impercettibile, che lui auspica possa aumentare d’intensità avvicinandolo alla Costituente ma soprattutto al PD, non scordiamocelo. Questo venticello che lo porterebbe, come attesta la sua storia, di qua e di là. Com’a pàmpin’â canna. Nella spasmodica attesa di ottenere “un ruolo di governo” alle prossime elezioni. Altro che prossime generazioni. Semplicemente u coci e mancia. Il tutto nella maniacale fissazione di passare alla storia.

Qualcuno faccia sapere al coccodrillo che la Storia ha altri talenti a cui pensare, non certo a un mediocre personaggio di provincia, mitomane e posseduto dai suoi deliri di onnipotenza, che vive con ossessione l’avvicinarsi della propria fine politica pienamente cosciente del fatto che da quel momento verrà ignorato da tutti. E i primi ad abbandonare il coccodrillo che affonda saranno i topi, i suoi più sfegatati leccapiedi di queste quattro consiliature. è la dura legge della politica che non ha risparmiato prima di lui personaggi ben più potenti di lui.