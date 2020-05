Come anticipato alcuni giorni fa dal sindaco Mario Cicero nel corso di una diretta FB, l’amministrazione comunale ha deciso di acquistare 5000 visiere protettive, in qualità di dispositivi di protezione da distribuire a quella parte della cittadinanza più esposta al rischio di contagio da COVID-19. L’impegno di spesa, derivante dal miglior preventivo per far fronte all’acquisto, ammonta a 23.790,00 euro iva inclusa.