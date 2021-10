Il Comune di Castelbuono approva l’impegno di spesa per l’acquisto di biancheria per l’Eremo di Liccia

Con determina n. 1168 il Comune di Castelbuono ha approvato l’acquisto di biancheria e il ripristino di quella esistente tenuto conto che a breve intenderà “utilizzare l’Eremo di Liccia per la fruizione dei turisti e visitatori, sala convegni e conferenze, centro per attività culturali (teatro, musica, poesia, presentazione di libri), valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici siciliani e non, divulgazione e ricerca scientifica, utilizzo della struttura da parte dell’Associazione. Inoltre il Comune di Castelbuono, intende utilizzare la struttura per eventi enogastronomici sia privati che pubblici.”

Inoltre il Comune si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Eremo di Liccia e alla stipula di apposito regolamento per disciplinare gli eventi enogastronomici e la foresteria presente in loco.