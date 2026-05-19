Il Comune di Castelbuono conferisce la Civica Benemerenza all’Associazione Culturale Glenn Gould

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”, si terrà la cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza del Comune di Castelbuono all’Associazione Culturale Glenn Gould ETS.

Attiva in Sicilia dal 2001, l’Associazione Culturale Glenn Gould è una realtà non profit impegnata nella promozione di iniziative culturali, principalmente in ambito musicale, con una forte vocazione internazionale. Nel corso degli anni ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e sociale del territorio, attraverso progetti innovativi capaci di valorizzare Castelbuono, le Madonie e la Sicilia in una prospettiva contemporanea e aperta al dialogo internazionale.

Tra i progetti più rappresentativi dell’Associazione figura Ypsigrock Festival, nato a Castelbuono nel 1997 e oggi riconosciuto come uno dei più importanti e longevi festival musicali italiani nel panorama indipendente e alternativo europeo. Ogni anno, nel mese di agosto, il borgo madonita di Castelbuono diventa punto di incontro per artisti, pubblico e operatori culturali provenienti da tutto il mondo, trasformandosi in un luogo di scambio, ricerca musicale, occasione di turismo esperienziale accessibile e promozione territoriale.

Attraverso Ypsigrock Festival e le sue altre attività culturali promosse nel tempo, l’Associazione Glenn Gould ha contribuito in maniera determinante alla valorizzazione dell’immagine di Castelbuono, delle Madonie e della Sicilia, promuovendo un modello culturale aperto, accessibile e non escludente, capace di coniugare qualità artistica, attenzione al territorio, partecipazione attiva, sostenibilità e cooperazione internazionale.

Per l’elevato prestigio acquisito a livello nazionale ed europeo, per l’importante contributo offerto alla promozione culturale e turistica del territorio e per l’impegno costante nella valorizzazione delle identità locali, l’Associazione Culturale Glenn Gould è stata ritenuta meritevole del conferimento della Civica Benemerenza del Comune di Castelbuono.

La cerimonia si aprirà con i saluti di Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, rispettivamente Vicepresidente e Segretario dell’Ass. Glenn Gould, co-fondatori e direttori artistici di Ypsigrock Festival.

Seguiranno gli interventi di:

Vincenzo Barreca, che ripercorrerà la storia dell’Associazione e il legame tra Ypsigrock Festival e il territorio

Marcella Campo, socia dell’Ass. Glenn Gould, Direttrice Creativa e Responsabile Comunicazione di Ypsigrock Festival, approfondirà il ruolo della comunicazione nella costruzione di un immaginario contemporaneo della Sicilia e di uno storytelling che va oltre gli stereotipi e i cliché

Christoph Storbeck, Responsabile delle Pubbliche Relazioni Internazionali di Ypsigrock Festival, parlerà del posizionamento della Sicilia nella mappa dei festival musicali europei, a partire dalle specificità territoriali e culturali di Castelbuono

Melania Fiasconaro, Coordinatrice dei volontari di Ypsigrock Festival, interverrà sul ruolo del volontariato come comunità attiva che sostiene e anima gli eventi culturali del territorio.

La cerimonia si concluderà con l’intervento del Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e con la consegna ufficiale della Civica Benemerenza al Presidente dell’Ass. Glenn Gould, Mario Antonio Prestianni.

Modererà l’incontro Michele Spallino, Presidente del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.