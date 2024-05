Il Comune di Castelbuono emette ordinanza per la tutela ambientale: rimozione di veicoli e rottami abbandonati obbligatoria

Il Comune di Castelbuono ribadisce il proprio impegno per la tutela e la salvaguardia del territorio, riconoscendo questi principi come fondamentali ed essenziali per il benessere della comunità.

La nostra attenzione verso l’ambiente e la salute pubblica ci spinge a prendere misure decisive per l’eliminazione di elementi ingombranti e potenzialmente nocivi al nostro territorio, al fine di garantire la salubrità dei suoli e del sottosuolo.

In virtù di ciò, il Sindaco ha emesso l’ordinanza n.67 del 17.05.2024 che impone a ogni cittadino l’obbligo di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

L’ordinanza prevede la rimozione di elementi che, oltre a causare degrado ambientale e paesaggistico, possono essere fonte di inquinamento nei siti in cui sono abbandonati.

Pertanto si ordina che tutti i veicoli o parti di essi abbandonati devono essere rimossi. È richiesta la rimozione di attrezzature agricole ed edili fuori uso, quali trattori, aratri, motocoltivatori, montacarichi, betoniere, gru, ponteggi, escavatori e qualsiasi altro materiale e rottame metallico e inoltre la rimozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) lasciate all’incuria e esposte ai fattori atmosferici.

Ogni cittadino è tenuto a conformarsi all’ordinanza entro 90 giorni dalla data di emissione, provvedendo alla rimozione di tutti i materiali ferrosi presenti nelle proprie proprietà.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare l’ordinanza allegata.