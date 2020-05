Il Comune di Cefalù avvia le istanze per l’assegnazione di contributi per grave disagio economico

Presentazione domande per l’assegnazione del contributo economico di “sostegno distrettuale”.

Si informano i cittadini che si trovano in condizione di grave disagio economico, che è possibile presentare istanza per ottenere assistenza economica relativa al pagamento di:

– canoni di locazione;

– utenze domestiche;

– spese sanitarie,

– spese alimentari;

– eventuali altre spese di carattere ordinario e straordinario del nucleo familiare.

I requisiti minimi per accedere al beneficio sono i seguenti:

– essere disoccupati o in cerca di prima occupazione;

– non aver avuto il riconoscimento di alcun tipo di ammortizzatore sociale o misura di sostegno pubblico es: NASPI, Cassa Integrazione, una tantum titolari partita IVA, RDC, REI ;

– di beneficiare di ammortizzatore sociale, o di altre misure di sostegno pubblico al reddito, e di presentare comunque l’istanza al fine della presa in carico da parte del Servizio Sociale per la valutazione della condizione di bisogno;

– di non disporre di un patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 (come da allegata certificazione bancaria/postale comprovante il saldo alla data del 30/04/2020);

Il modulo di Istanza, scaricabile in formato editabile dal sito istituzionale del Comune di Cefalù, può essere presentato all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 29/05/2020 a mano, oppure essere inviato per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi mail : servizi.sociali@comune.cefalu.pa.it – PEC protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

Il Sindaco

Rosario Lapunzina