Il Comune di Isnello aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia. La madre madonita si illumina di Viola

Il 13 febbraio è la Giornata Internazionale dell’Epilessia.

Il Comune di Isnello ha accettato l’invito ad aderire alle iniziative di sensibilizzazione messe in

campo dall’Asp di Palermo.

L’epilessia è una malattia neurologica cronica molto complessa, che può assumere diverse forme a

carico del sistema nervoso centrale e che tende a colpire soprattutto la fascia di età pediatrica.

Spesso, troppi pregiudizi pervadono certe malattie ed è per questo che vale sempre la pena

accendere un faro per sensibilizzare l’attenzione di tutti su ciò che non può essere stigmatizzato o

considerato solo come un brutto destino o una colpa.

Per questo, l’Amministrazione Comunale sostiene fermamente la campagna #QuannuVeniSiCunta.

Per l’occasione la Madre Madonita, simbolo identitario della Comunità isnellese, verrà illuminata di

viola, il colore della lavanda, che dal 2008 rappresenta il colore e il fiore internazionale

dell’epilessia; scelto dalla giovane canadese Cassidy non è solo un simbolo di sensibilizzazione per

l’opinione pubblica ma anche un gesto di rassicurazione per tutte le persone epilettiche, affinché

non si sentano mai da sole.