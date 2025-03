Il comune di Isnello presente alla commemorazione per gli 80 anni dell’eccidio di Salussola

Il Sindaco di Isnello Marcello Catanzaro, insieme ad una delegazione di Amministratori del borgo madonita, ha partecipato oggi alla Commemorazione per gli 80 anni dell’Eccidio di Salussola, in cui persero la vita 20 giovani Partigiani, fucilati la mattina del 9 Marzo del 1945, dopo una lunga notte di sevizie e di torture.

Tra questi giovani, l’isnellese Giovanni Ortoleva.

“Non posso salvarmi da solo”, con queste parole Giovanni aveva detto no ad un repubblichino madonita che avendolo riconosciuto gli offrì di cambiare divisa e salvarsi.

Jacon, questo era il nome di battaglia di Giovanni Ortoleva, poco più che ventenne, invece, aveva scelto di non tradire i suoi compagni di lotta e di morire con loro.

Una scelta forte, coraggiosa, quella di Giovanni, che richiama, ancora oggi, ciascuno di noi alla responsabilità dell’impegno.

“Il suo NO” – commenta il Sindaco – “rappresenta per tutti noi e per le nuove generazioni, il NO all’indifferenza, agli egoismi di questi tempi e un SÌ alla partecipazione collettiva per affermare e tutelare i diritti civili e sociali, oggi compromessi. Il diritto alla salute, alla istruzione, il diritto di cittadinanza nelle nostre aree interne.”