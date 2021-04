Il comune di Polizzi aderisce all’Associazione Nazionale dei Borghi Autentici

(Riceviamo e pubblichiamo) – Le comunità che popolano le nostre montagne e le nostre vallate prendono sempre più consapevolezza che bisogna organizzarsi in “rete” sempre più ampie per far sentire la propria voce e poter mettere in evidenza le proprie peculiarità culturali, sociali e storiche dei nostri territori.

Il Comune di Polizzi Generosa, possiamo affermare, è uno di quei borghi ad avere tutte le caratteristiche storico-culturali per confrontarsi con le eccellenze turistiche della nostra Nazione. La comunità di Polizzi sta avviando, e nel contempo sta consolidando una serie di buone pratiche che le permettono di aderire al “Manifesto” di Borghi Autentici entrando a pieno titolo tra i 300 borghi d’Italia che compongono l’Associazione Nazionale dei Borghi Autentici.

Nella qualità di Vice Presidente dell’Associazione, do il benvenuto al Collega e alla comunità di Polizzi Generosa, che sicuramente arricchirà con il suo contributo la vita sociale dell’Associazione.

L’adesione è avvenuta il 24.03.2021 con Delibera di Consiglio Comunale n 18.

Il sindaco Mario Cicero