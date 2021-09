Il Comune e l’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana partecipano all’appuntamento di Legambiente “Puliamo il Mondo”

Petralia Soprana – Questa mattina si è tenuta la 29^ edizione di Puliamo il Mondo con migliaia di giovani e volontari in azione in tutta Italia. Anche il Comune di Petralia Soprana, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo del paese, ha aderito alla manifestazione di Legambiente partecipando all’iniziativa che è un buon esempio a favore dell’ambiente e dell’inclusione sociale.

All’appuntamento erano anche presenti il vice preside Michele Cerami, l’assessore alla pubblica istruzione Marinella Prestigiacomo che ringrazia la dirigente scolastica Maria Grazia Di Gangi per la collaborazione e l’assessore Antonio Cerami che ha stimolato l’istituzione scolastica a partecipare.

I veri protagonisti, come sempre, sono stati i ragazzi che armati di sacchi e guanti hanno ripulito, come da tradizione, l’area attorno alla scuola e altri spazi urbani, aree verdi e giardini. A tutti sono arrivati i complimenti e i saluti del sindaco Pietro Macaluso.