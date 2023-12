Il conflitto israelo-palestinese | Incontro alla sala delle Capriate – Badia

Sabato 9 dicembre ’23, alle ore 17.00, presso la sala delle capriate dell’ ex Monastero di Santa Venera alla Badìa, via Roma 76 a Castelbuono (PA), avrà luogo l’incontro: Il conflitto israelo-palestinese. Una conversazione con: Marco Di Donato (Storia dei paesi islamici – Unipa), Serena Marcenò (Diritti Umani – Unipa) e Patrizia Spallino (Lingua e Letteratura araba – Unipa).

L’ evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbuono e dal Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie e in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo e con il patrocinio dell’Officina di Studi Medievali, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Castelbuono.

prolococastelbuono@libero.it

club.castelbuonomadonie@ficlu.org