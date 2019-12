Il consigliere Castiglia lascia i Democratici per Castelbuono

Sono in corso piccoli assestamenti in Consiglio Comunale, infatti la recente nomina di Sandro Bonomo ad assessore al bilancio ha determinato le dimissioni del figlio dalla carica di consigliere, quest’ultimo eletto in quota Democratici per Castelbuono cioè il partito di maggioranza.

A Bonomo quindi è subentrato Rosario Castiglia, già consigliere allo scorso mandato in quota prima Castelbuono in Comune per poi passare successivamente al gruppo misto.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il consigliere Castiglia avrebbe aderito adesso al gruppo misto poiché non sarebbe stata condivisa la scelta di Bonomo quale assessore al bilancio tenuto conto appunto anche delle incompatibilità e il conflitto con la carica di consigliere rivestita dal figlio.