Il consigliere Sottile interviene in ricordo delle vittime delle foibe

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – In ricordo degli Italiani massacrati dal regime comunista di Tito.

Non possiamo essere indifferenti a ciò che è stato. Abbiamo il dovere morale di ricordare. Le Foibe e l’esodo degli Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e le terribili sofferenze che furono costretti a subire sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi, perché in pochi sanno davvero cosa è successo.

Negli ultimi anni, dopo tanto silenzio, qualcosa sta cambiando, grazie a chi non ha mai negato, grazie alle testimonianze e grazie a chi in questi anni ha lottato affinché ciò che è stato non venisse inghiottito dalla storia contemporanea, a volte viziata.

Simone Sottile