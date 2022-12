Il Consiglio del Parco approva l’assestamento di bilancio incamerando 250 mila Euro assegnati dall’assessorato

Ascolta l'articolo

Petralia Sottana – Il Consiglio del Parco ha approvato l’assestamento di bilancio incamerando la somma di 250 mila Euro che l’Assessorato al Territorio e Ambiente ha assegnato all’Ente Parco delle Madonie quale contributo straordinario.

Le somme saranno così ripartite:

50 mila Euro per acquisto o rinnovo di attrezzature utili alle attività dell’Ente e creazione rete aziendale dedicata.

25 mila Euro per rinnovo abbigliamento del personale (soprattutto per chi lavora in postazioni di front office e sportelli informativi).

20 mila Euro per incarichi per nuove progettualità o rinnovo, aggiornamento e attualizzazione progetti già in possesso dell’Ente.

-15 mila Euro saranno destinati a Corsi di formazione (inglese e comunicazione) per il personale dipendente.

100 mila Euro per nuovi studi e ricerche di carattere scientifico o per aggiornamento o completamento di studi e piani già esistenti.

Investimenti per 40 mila Euro anche per le attività legate all’appartenenza alla rete Global Geopark Unesco (es. allestimento e sviluppo contenuti per attività museali immersive, ecc.).

Esprime soddisfazione il presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino: “Si conclude un altro anno ricco di attività, in cui non ci si è risparmiati per cercare di far crescere sempre di più il #brand Madonie. Un anno in cui l’Ente che ho l’onore di presiedere è tornato a programmare investimenti, frutto di finanziamenti straordinari come quest’ultimo concessoci dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, per cui mi corre l’obbligo di ringraziare sia il neo Assessore Elena Pagana ma anche il suo predecessore Toto Cordaro che quelle somme ha inserito in bilancio nella scorsa manovra finanziaria dello scorso agosto. Abbiamo lavorato tanto, di concerto con i Sindaci che compongono il Consiglio del Parco, anche allo svincolo di somme presenti nel nostro bilancio, ma che erano perenti per mancato utilizzo rispetto alla destinazione. Queste somme, pari a 450 mila euro circa, serviranno per investimenti che interesseranno i territori comunali, il rinnovo del parco mezzi dell’ente, attraverso l’acquisto di mezzi più efficienti e con una visione alla transizione ecologica. Si investiranno risorse sui territori comunali che fanno parte del Parco con rinnovo/integrazioni di segnaletica nei sentieri, apertura di nuovi sentieri geologici urbani (Sentiero della Giudecca di Cefalù), sistemazione del Museo dell’Acqua di Scillato, nascerà il primo #Geoparkpoint ed il primo museo immersivo dedicato alla geologia delle Madonie. Insomma, risorse pari a circa 600 mila euro che non sono tantissime rispetto ad altre realtà (vedi Parchi Nazionali), ma che comunque, nella nostra visione, potranno creare opportunità utili per attirare sempre più turisti nelle nostre splendide località per farle vivere tutto l’anno.