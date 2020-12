Il cordoglio del gruppo consiliare Castelbuono in comune per la scomparsa di Andrea Sottile

(Riceviamo e pubblichiamo) – Voglio condividere questa foto pubblicata dal prof Martino Spallino per porgere a nome del gruppo consiliare “Castelbuono in Comune” le più sincere condoglianze alla famiglia Sottile per la scomparsa di Andrea, che si è speso tanto per il bene della nostra comunità.

Sindacalista, protagonista di belle stagioni politiche ed ex amministratore comunale, anche nella carica di vicesindaco.

Una foto che si commenta da sola. Il consigliere Simone Sottile