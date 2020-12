Il cordoglio del PD Castelbuono per la scomparsa di Andrea Sottile

Il Compagno Andrea Sottile, non è stato mai una persona banale. Acuto, pacato, sempre presente nei momenti di sconfitta così come in quelli in cui c’era da festeggiare una vittoria.

Quando lo si incontrava per strada, salutava sempre con gentilezza e un velo di timidezza, segni di una educazione del passato che non stancava mai. Il sindacato, il Partito, hanno sempre avuto in lui un testimone, un punto di riferimento per molte generazioni. Oggi ci lascia un uomo integro, coerente che mai ha boicottato i suoi ideali e i suoi principi per una politica che non li meritava. Il Compagno Andrea è stato per tutti noi, un amico, un simbolo di pulizia intellettuale che non dimenticheremo mai.