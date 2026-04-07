Il cordoglio della Costituente per la dipartita della dottoressa Maria Antonietta Di Pasquale

(Riceviamo e pubblichiamo) – Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura dipartita della dottoressa Maria Antonietta Di Pasquale, figura nota e stimata a Castelbuono per la sua professione medica nel settore pediatrico. La dottoressa Di Pasquale ha accompagnato nella crescita centinaia di bambini castelbuonesi con competenza e professionalità, senza mai fare mancare la sua disponibilità, un sorriso o una carezza.

È stata vicina a molte famiglie con parole di conforto e con discrezione in momenti difficili ed ha seguito i suoi piccoli pazienti anche quando sono diventati più grandi, informandosi e gioiendo delle loro realizzazioni personali e professionali. A suo marito Martino Spallino, alle sue figlie, a suo fratello Antonio e agli altri congiunti sentite condoglianze, certi del segno impresso dalla sua figura nella memoria collettiva di Castelbuono.

Costituente per la Castelbuono di domani