Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa della prof.ssa Rosanna Cancila

L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa della Professoressa Rosanna Cancila, già Consigliere comunale negli anni ’90 del secolo scorso, mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 74 anni.

Grande donna di cultura, cittadina esemplare, da sempre impegnata nella vita politica e culturale del paese, lascia un’impronta indelebile nella memoria storica della nostra Castelbuono, paese che

ha amato profondamente e che durante la sua vita non si è mai risparmiata di insegnarne e raccontarne la storia e le vicende politiche, sia nelle occasioni ufficiali che nella quotidianità.

Già protagonista della politica negli anni ’90 quando negli anni più difficili per il nostro paese, da presidente del comitato antimafia fu promotrice delle manifestazioni

contro il soggiorno obbligato di alcuni condannati a Castelbuono.

Candidata al Consiglio comunale con la lista “Castelbuono Unita” fu eletta Consigliere nel 1993 e rimase in carica fino 1997 durante la

sindacatura Ciolino, svolgendo il ruolo di Capogruppo dell’opposizione.

Proprio nel 1997 fu candidata a

Sindaco con la lista “Unità Civica” – per la prima volta a livello locale una donna candidata alla carica di primo cittadino – a testimonianza del suo carattere e del suo impegno. Negli anni successivi non si tirò indietro quando le fu chiesto di offrire il suo tempo a servizio delle Istituzioni Culturali, come Vicepresidente del Museo Civico dal 2007 al 2012 e nel Consiglio di Biblioteca dal 2017 al 2022. Ne ha mai fatto mancare il suo contributo e impegno negli anni, promuovendo sempre iniziative culturali e

sociali che andassero nella direzione del senso civico e del bene comune.

Amante della lettura ha contribuito a diffonderne il valore creando il “Gruppo di Lettori”, cercando di trasmettere la sua passione alle giovani generazioni. Proprio per questo sempre punto di riferimento di

tanti giovani e meno giovani o ex alunni dei quali, anche dopo il pensionamento, continuava a seguire gli studi.

Si vuole ricordare il suo modo di porsi cordiale, la sua correttezza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo.

La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore della sua famiglia per la scomparsa di una donna che ha posto impegno e passione al servizio del paese.