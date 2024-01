Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Padre Domenico Costanzo

Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Padre Domenico Costanzo. Desideriamo esprimere il nostro profondo dispiacere per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita all’Ordine dei Francescani e, soprattutto, alla società civile e ai laici, impegnandosi incessantemente per l’educazione e la crescita di intere generazioni.

Castelbuono ricorderà il suo impegno per le molteplici iniziative che ha intrapreso durante il suo ministero pastorale. Ha saputo coinvolgere generazioni e generazioni di giovani, grazie alle idee e progetti innovativi. Ha posto al centro della formazione dei nostri giovani temi come la musica, il teatro e i campi scuola. Ma soprattutto, vogliamo sottolineare la sua straordinaria capacità di coinvolgere la comunità su temi fondamentali per il futuro dell’umanità, come la pace, la fratellanza, il dialogo e la solidarietà. Questi temi sono oggi più attuali che mai, in un mondo segnato da guerre e migrazioni che coinvolgono nazioni e continenti del nostro pianeta.

Il Sindaco dichiara che Padre Domenico, senza ombra di dubbio, merita di essere annoverato tra i “Giusti” del nostro pianeta. Con la sua saggezza e amore incondizionato, ha saputo donare progetti di immenso valore, un’impresa che solo pochi grandi uomini e donne nel mondo hanno avuto il coraggio e la determinazione di portare avanti.

Padre Domenico ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi, donando senza riserve la sua vita al servizio degli altri. La sua dedizione e il suo amore per l’umanità sono stati fonte di ispirazione per tutti noi.

Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Padre Domenico per tutto ciò che ha donato alla nostra comunità. Castelbuono non dimenticherà mai il suo spirito altruista e la sua dedizione

Riposa in pace nella tua amata Troina, come hai scelto di fare. Il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori. Grazie, Padre Domenico.