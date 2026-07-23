Il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Sarino Barreca

(Riceviamo e pubblichiamo)

“Scompare un amico della cultura”

L’Amministrazione comunale e il Sindaco, nell’apprendere della scomparsa del Sig. Rosario Barreca, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari, ricordando con profonda gratitudine una figura che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e sociale della nostra comunità.

Nel suo ruolo di edicolante, per tanti anni ha garantito un’ampia e puntuale rassegna di quotidiani e periodici, dimostrando al tempo stesso una straordinaria lungimiranza: arricchire la sua edicola con un vasto assortimento di libri, trasformandola in un punto di riferimento per gli amanti della lettura.

La sua attività non si è limitata alla vendita: Rosario Barreca ha collaborato con le istituzioni comunali – biblioteca, musei, assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione – contribuendo all’organizzazione di eventi dedicati al libro, alla pratica della lettura e al confronto culturale, ponendo sempre al centro il valore della conoscenza come motore di crescita collettiva.

La sua presenza mancherà profondamente alla nostra comunità. Siamo tuttavia fiduciosi che il lungo e prestigioso investimento culturale che il signor Barreca ha portato avanti negli anni troverà eredi capaci di proseguirne il cammino, mantenendo alto il valore e il prestigio dell’edicola e della libreria che ha saputo costruire con dedizione e passione.