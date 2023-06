Il cortometraggio “Una partita a scacchi con la Terra” del Liceo scientifico di Castelbuono in finale all’EcoFestiValPesio | VIDEO

Il cortometraggio “Una partita a scacchi con la Terra”, realizzato due anni fa dalla prof.ssa Anna Maria Cangelosi insieme alle attuali classi 5C, 4C e 3B del Liceo scientifico di Castelbuono, è stato selezionato come finalista all’EcoFestiValPesio. L’evento culminerà il prossimo 27 giugno con la tanto attesa finalissima.

Questo cortometraggio è il risultato del coinvolgimento della scuola nel progetto “Metti in circolo il cambiamento”, grazie al quale il Liceo scientifico di Castelbuono ha vinto il concorso per la regione Sicilia e ha ricevuto il finanziamento per realizzare il corto. Questa esperienza è stata resa possibile grazie alla partecipazione degli studenti, del regista Alberto Castiglione, dell’associazione LVIA e di Vito Restivo e Antonella Guerrieri, che hanno guidato la prof.ssa Cangelosi in questo affascinante percorso.

Il cortometraggio si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle problematiche ambientali e sulle sfide che l’umanità deve affrontare nel contesto attuale. Attraverso la metafora di una partita a scacchi gli studenti descrivono tre disastri ambientali e propongono per ognuno di essi una soluzione. Alla fine la Terra vincerà la partita a scacchi con il male rappresentato dai comportamenti umani che stanno distruggendo gli ecosistemi terrestri, grazie all’attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il cortometraggio invita alla riflessione e all’azione concreta con azioni anche piccole ma costanti per preservare il nostro pianeta.

L’EcoFestiValPesio rappresenta un’importante opportunità per il cortometraggio di ricevere ulteriore riconoscimento e diffondere il suo messaggio di sostenibilità e consapevolezza. La finalissima, che si terrà il prossimo 27 giugno, vedrà la partecipazione di numerosi altri progetti provenienti da scuole e istituzioni che condividono la stessa passione per l’ambiente e la promozione di un cambiamento positivo.