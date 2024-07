Il difensore Vincenzo Mazzola entra nella Sanremese Calcio in serie D

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo fino al 30 giugno 2025 con il difensore Vincenzo Mazzola che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato il 22 febbraio 2006, alto 1.92, Mazzola è un difensore centrale dal gran fisico che gioca con entrambi i piedi e può essere utilizzato da braccetto in una difesa a tre sia a destra che a sinistra.

Cresciuto nei settori giovanili di Castelbuono, Sporting Cefalù, Accademia Basse Madonie, Catania, Fincantieri e Messina, quest’anno per la prima volta tra i grandi ha vestito la maglia della Supergiovane Castelbuono nel girone A di Eccellenza sicula.

L’ingaggio di Mazzola conferma il grande lavoro di scouting del club biancoazzurro che in questi anni ha deciso di puntare molto sul proprio settore giovanile, cercando di far crescere in casa sempre più talenti da portare in prima squadra, ma non lesinando nello stesso tempo sforzi per scovare in giro per l’Italia prospetti interessanti anche provenienti da categorie minori.

“Sono molto contento di arrivare a Sanremo – afferma Vincenzo Mazzola – è una piazza importante e sono sicuro che sarà un’esperienza che mi farà crescere molto. La trattativa con il club si è conclusa positivamente e ringrazio la Calcio Media Agency di Ivano Vetere e il mister e il direttore sportivo Marcello Panuccio che hanno deciso di darmi fiducia. Sono un centrale difensivo, naturalmente mi trovo bene a destra in una difesa a tre ma posso giocare anche a sinistra. Mi auguro di vivere una stagione di rilievo e di cogliere tante soddisfazioni con i tifosi biancoazzurri che saluto con affetto e con i nuovi compagni che non vedo l’ora di conoscere“.