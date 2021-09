Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Petralia Soprana lasciato con una sola unità. Le dichiarazioni del sindaco Macaluso

Situazione paradossale per un territorio che ancora brucia

(24/09/2021) Petralia Soprana – “E’ l’ennesima beffa per il nostro territorio che ancora porta i segni degli incendi che fino a qualche giorno fa hanno continuato a distruggere tutto. Mentre noi sindaci e le popolazioni sono ancora alla ricerca di soluzioni e aiuti per le aziende che hanno perso tutto, la caserma dei vigili del fuoco di Petralia Soprana viene lasciata sguarnita. Le fiamme dei mesi scorsi sono ancora negli occhi della gente e un presidio così importante viene abbandonato a sé stesso.”

Il sindaco Pietro Macaluso non si dà pace per questa situazione che lui stesso ha constatato recandosi presso il distaccamento del Vigili.

“Se oggi scoppiasse un incendio in una abitazione cosa succederebbe neanche lo voglio immaginare posto che il distaccamento più vicino si trova a qualche ora di distanza. E’ inammissibile una tale situazione e qualunque giustificazione possa arrivare non può essere accolta perché questo è un autentico reato contro l’incolumità delle persone. Il distaccamento di Petralia Soprana è un presidio di frontiera che deve essere potenziato con mezzi e uomini ed invece è stato lasciato con una sola unità.”

Va anche sottolineato che la caserma dei pompieri di Petralia Soprana è in una posizione strategica per rispondere alle emergenze riguardanti incendi, incidenti, calamità, o altri tipi di soccorso tecnico urgente in quanto è dentro il Parco delle Madonie, a poca distanza da tutti i paesi delle alte Madonie e dall’autostrada Pa/Ct.