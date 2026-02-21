Il docufilm “Karsa, un racconto siciliano” in onda su Rai 3 martedì 24 febbraio 2026 alle 15:15 

Sarà trasmesso su Rai 3, alle ore 15:15 di martedì 24 febbraio 2026, il docufilm “Karsa, un racconto siciliano”, un’opera che rende omaggio a San Mauro Castelverde e all’identità più autentica della Sicilia dei borghi.

Girato nel borgo di San Mauro Castelverde, il film è tratto dall’omonimo libro di Mauro Turrisi Grifeo e vede protagonisti il giornalista Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, con la regia di Vladimir Di Prima.

Il docufilm è stato realizzato nell’ambito del progetto PNRR “San Mauro Castelverde: dal mandamento al cambiamento”, offrendo uno sguardo intenso e coinvolgente sulla Sicilia dei borghi e valorizzando paesaggi, storie e identità culturali del territorio madonita. Il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno del direttore scientifico Fabrizio Ferreri e del sindaco Giuseppe Minutilla, nell’ambito del programma PNRR “Attrattività Borghi – Linea B”.

Ispirato a una novella contenuta nella raccolta Karsa – racconti di vita siciliana (1969) di Mauro Turrisi Grifeo, il film restituisce, attraverso la narrazione cinematografica, l’anima di un territorio ricco di memoria. Le immagini accompagnano lo spettatore tra i vicoli del borgo, le campagne circostanti e fino al borgo di Botindari, in un viaggio che intreccia racconto letterario e identità contemporanea.

“Karsa” ha già conosciuto un significativo percorso pubblico: dal debutto al Cinema De Seta di Palermo alla presentazione presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica; dall’evento al Cinema Di Francesca di Cefalù, promosso dal Comune di Cefalù in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde, fino alla disponibilità sulla piattaforma RaiPlay dal 3 gennaio 2026, dove è tuttora visibile online e sulle smart tv.

“La messa in onda su Rai 3 – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresenta un ulteriore e prestigioso traguardo per un progetto che racconta la Sicilia più autentica, promuovendo cultura, memoria e valorizzazione del territorio in una dimensione nazionale.”