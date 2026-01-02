Il dott. Roberto Piro eletto per un incarico nazionale nell’AIPO

Un importante riconoscimento a livello nazionale per il dottor Roberto Piro, originario di Castelbuono e attualmente Responsabile dell’Unità Operativa di Pneumologia interventistica dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Il dott. Piro è stato eletto Responsabile del gruppo di studio “Pneumologia interventistica e trapianto” dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), una delle principali società scientifiche italiane nel campo delle patologie respiratorie. L’incarico, assegnato tramite elezione da parte dei soci a livello nazionale, avrà una durata di due anni.

Fondata nel 1985, l’AIPO riunisce gli pneumologi ospedalieri italiani ed è organizzata in gruppi di studio con una forte vocazione scientifica e formativa, impegnati nella promozione della ricerca, nella produzione di linee di indirizzo e nelle attività di aggiornamento professionale.

Nello stesso contesto, anche la dottoressa Patrizia Ciammella, responsabile di struttura semplice di Radioterapia delle patologie toraciche al Santa Maria Nuova, ha ottenuto un incarico nazionale, venendo eletta coordinatrice del gruppo polmone dell’AIRO, l’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica.

Il riconoscimento al dottor Piro assume un valore particolare per Castelbuono, che vede uno dei suoi concittadini distinguersi ai vertici della medicina specialistica italiana.