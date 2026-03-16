Il Fc Castelbuono vola in Seconda Categoria: promozione conquistata con tre giornate d’anticipo
Il Fc Castelbuono festeggia una promozione meritata al termine di una stagione che resterà impressa nella memoria dei tifosi. La certezza del passaggio in Seconda Categoria è arrivata ieri pomeriggio grazie a una netta affermazione in trasferta sul campo dell’Academy Palermo, battuta con un rotondo 9-2.
Il successo, maturato lontano dalle mura amiche, rappresenta l’ennesima dimostrazione della forza mostrata dalla squadra nel corso dell’intero campionato. La formazione giallorossa ha infatti dominato il girone A di Terza Categoria della provincia di Palermo, chiudendo i conti con tre giornate di anticipo e rendendo aritmetica la conquista del primo posto.
Un percorso iniziato la scorsa estate con la decisione di partecipare al campionato e culminato ora con un risultato che premia il lavoro svolto in questi mesi dalla società, dallo staff tecnico e da tutta la squadra.
Il bilancio della stagione parla chiaro: 41 punti conquistati, frutto di tredici vittorie e due pareggi, senza mai conoscere la sconfitta nelle quindici giornate disputate. Un cammino quasi perfetto, impreziosito da un attacco molto prolifico con 54 reti segnate e da una difesa solida che ha concesso appena 15 gol agli avversari.
Dati che raccontano meglio di qualsiasi parola la superiorità dimostrata dal Castelbuono lungo tutto l’arco del torneo e che spiegano perché la promozione sia arrivata con largo anticipo sulla conclusione del campionato. Un traguardo che rappresenta anche un punto di partenza per il futuro del club.
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