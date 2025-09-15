Il Foglio celebra la storia di Ypsigrock: dal 1997 a oggi un miracolo culturale ed economico

Il Foglio Quotidiano nell’uscita del weekend (13 e 14 settembre 2025) ha celebrato la storia del nostro Ypsigrock con un articolo a firma di Vittorio Bongiorno. Dagli esordi del lontano 1997, con i faticosi primi passi di Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo – i due amici e co-fondatori del festival – ai riconoscimenti internazionali, passando dal lunghissimo e illustre elenco artisti, nel pezzo si spiegano i tratti salienti di questo vero e proprio miracolo economico e culturale del territorio e nonostante lo sguardo politico sia rivolto altrove.

Contribuiscono a dar voce a questa storia (i sogni si avverano scrive il Foglio sulla propria pagina Facebook) i nostri concittadini Lorenzo Marsiglia e Maurizio Turrisi, ma anche i musicisti Rodrigo D’Erasmo (nel 2019 esibitosi al festival) e Antonio Diodato (vincitore del festival di Sanremo nel 2020) spettatori d’eccezione di questa edizione.

