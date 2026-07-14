Il GAL Hassin ringrazia Bartolo Fazio con un asteroide

Il prestigioso riconoscimento del nome assegnato ad un asteroide, da parte dell’International Astronomical Union, per l’importante contributo dato alla nascita del GAL Hassin

Bartolo Fazio durante una visita al Centro GAL Hassin di Isnello l’11 settembre 2016. Crediti: Giuseppe Mogavero/Fondazione GAL Hassin

L’asteroide 149233, scoperto il 7 settembre 2002 dalla survey CNEOS a Campo Imperatore e denominato in modo provvisorio 2002 RP 118, porta ora il nome (149233) Bartolofazio.

Fortemente voluto dal Presidente della Fondazione GAL Hassin Giuseppe Mogavero, l’International Astronomical Union (IAU) ha pubblicato sul Bollettino WGSBN del 6 luglio 2026 la intitolazione dell’asteroide 149233 a Bartolo Fazio con la motivazione:

Bartolo Fazio (1954–2019) è stato un ingegnere italiano. Ha generosamente messo a disposizione la sua notevole esperienza professionale per la realizzazione del GAL Hassin – Centro Internazionale di Scienze Astronomiche di Isnello (Sicilia), di cui è stato uno dei principali promotori.

(149233) Bartolofazio appartiene alla Fascia Principale degli Asteroidi tra i pianeti Marte e Giove con un diametro stimato che varia tra 2,5 e 5,5 chilometri, un’orbita quasi circolare e un periodo orbitale di circa 3,3 anni intorno al Sole.

“Sono stato molto legato a Bartolo Fazio. E lo sono tutt’ora – dice Giuseppe Mogavero – Ci siamo conosciuti già da bambini e ci siamo frequentati nel corso degli anni. Abbiamo vissuto analoghe esperienze amministrative e di impegno politico. Me lo sono ritrovato sempre come un amico sincero e affettuoso, persona buona e generosa. E quando nel 2009 il finanziamento del Centro astronomico comportò un impegno gravosissimo nel presentare nei tempi strettissimi e obbligati un complesso progetto, mi rivolsi a lui, alla sua professionalità indiscussa. Bartolo si lanciò, assieme a me nell’entusiasmante avventura. E il suo aiuto è stato davvero fondamentale per la nascita del GAL Hassin. I suoi occhi hanno guardato oltre i confini del mondo, sognando in Sicilia un Centro di ricerca dedicato, in particolare modo, allo studio e al monitoraggio degli asteroidi”

L’attestato verrà consegnato al GAL Hassin il prossimo 12 settembre, in occasione dell’evento che celebra il decennale della sua inaugurazione.