IL GAL Hassin va nello spazio. Tra comete e viaggi spaziali, nuovi appuntamenti al GAL Hassin per i prossimi giorni

Il GAL Hassin organizza due eventi per sabato 23 maggio e per mercoledì 27 maggio 2020 che verranno trasmessi in streaming.

Sabato 23 maggio 2020 alle ore 20.45, in collaborazione con Cyprus Space Exploration Organisation – CSEO, vi sarà un webinar sulle comete. La diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook di CSEO. Ospiti: Marcello Coradini dell’Agenzia Spaziale Europea, Mario Di Martino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica / GAL Hassin, Alessandro Nastasi e Carmelo Falco del GAL Hassin. Comete e danni da impatto, ma anche l’osservazione della cometa PanSTARRS C/2017 T2 col GAL Hassin Robotic Telescope (GRT).

Mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 21.15 in collaborazione con NASA verrà trasmessa la diretta del lancio della Crew Dragon: la NASA ritorna a viaggiare nello spazio con un nuovo razzo Space X Falcon 9. A bordo due astronauti che raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale. Ospiti: Roger Weiss, NASA; Sabrina Masiero, Alessandro Nastasi & Carmelo Falco del GAL Hassin e Paolo Zampolini. Diretta su Teleacras diretta e pagina Facebook di MalgradoTuttoWeb.