Il GAL Madonie promuove l’agroecologia, a Castelbuono si parla di agricoltura sostenibile

(10/02/2025) – “Radici per il futuro: Pianta il tuo Albero” è il tema del convegno che si terrà a Castelbuono, presso la Sala Consiliare, il 17 febbraio 2025 alle ore 17,00.

Il Convegno, organizzato dal GAL e dal Coordinamento Agroecologia Sicilia, è patrocinato dall’Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo e dalla Federazione degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Sicilia.

In previsione dell’International Congress of Mediterranean Agroecology (AEMED 2025) che si terrà ad Agrigento nel corrente anno, verrà illustrata la L.R. 21/2021 della Regione Siciliana (prima Regione italiana ad aver legiferato in materia), unitamente ai recenti Decreti attuativi: D.A. n. 92_Gab_2024 e D.D.G. 273 del 20 gennaio 2025.

Le aziende agricole che otterranno il riconoscimento di azienda agroecologica, potranno usufruire di un punteggio aggiuntivo per la partecipazione ai diversi Bandi del PSP 2023/2027.

I saluti istituzionali saranno a cura di Mario Cicero (Presidente del GAL ISC MADONIE e Sindaco di Castelbuono), del dott. Salvatore Fiore (Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Palermo) e dell’ agr. Domenico Collesano (Presidente della Federazione degli agrotecmici e degli agrotecnici laureati della Sicilia).

Tra i relatori: l’On.le Valentina Palmeri (Promotrice della Legge sull’Agroecologia e firmataria del Disegno di Legge), il dott. Agr. Guido Bissanti (Presidente del Coordinamento Agroecologia Sicilia), il dott. Angelo Barone (Presidente della Consulta nazionale dei Distretti del cibo) e il dott. Giuseppe Strano (Vice Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati).

Per gli agronomi iscritti all’albo, la partecipazione al convegno da diritto ai CFP secondo il regolamento della formazione CONAF.