Il giardino di Palazzo Failla rinasce a nuova vita grazie all’impegno dei giovani castelbuonesi, ma non è ancora finita!

I membri della Consulta Giovanile e il Gruppo Scout AGESCI Castelbuono 1, annunciano che proseguono con grande gioia e soddisfazione i lavori dell’Orto Sociale a Palazzo Failla.

Grazie alla vittoria del bando re-granting del progetto “In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro” promosso da Associazione LVIA, hanno avviato un progetto di riqualificazione di un’area verde abbandonata, che stanno trasformando in un Orto Sociale: un luogo vivo, accogliente e aperto alla comunità tutta.

Dopo aver già ripulito il giardino, concimato gli alberi e abbellito l’ambiente piantandovi fiori, questi giovani invitano la comunità a vivere un simile splendido luogo, gemma nascosta del loro paese, accogliente e rigenerante in cui poter apprezzare il contatto con la natura, studiare, giocare, divertirsi e rilassarsi.

Nonostante gli sforzi sinora profusi, ancora i lavori non sono finiti. Pertanto, nella speranza di aver sollevato la vostra curiosità, questi ragazzi invitano quanti più volenterosi della comunità di Castelbuono tutta a coadiuvarli in questo percorso e a prendere parte al progetto a beneficio di Castelbuono stessa.

Per maggiori informazioni sul progetto e per prendervi parte, contattate:

Marco: 3317160967

Vincenzo: 379 120 5674