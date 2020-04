Il giornalista castelbuonese Antonio Fiasconaro presenta il suo ultimo libro in formato ebook

Data l’emergenza Covid-19 e la conseguente impossibilità di stampare il libro cartaceo al momento, abbiamo deciso di pubblicare in anteprima ebook al prezzo di lancio di soli € 4,99 il nuovo libro di Antonio Fiasconaro “La principessa Tam Tam e il sedicente conte”.

Da che mondo è mondo, di “conti Max” ce ne sono stati e sempre ce ne saranno. Imbroglioni, millantatori, arrampicatori sociali, arruffoni e perché no, anche eleganti ciarlatani.

Non tutti sanno però chi effettivamente sia stato Giuseppe Abatino, detto Pepito, sedicente conte di Calatafimi, enigmatico personaggio vissuto a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. Non tutti possono immaginare come dall’oggi al domani abbia fatto la sua fortuna e anche quella di una celebre soubrette afroamericana che calcò i palcoscenici di tutto il mondo, l’indimenticata Josephine Baker.

In questo libro se ne ripercorrono le tracce, restituendo alla memoria la storia di un personaggio palermitano che operando dietro le quinte ha contribuito al successo e all’immortalità della bellissima principessa tam tam.