Il Giovane Capuana Simone firma un biennale con il Calcio Foggia 1920. Sarà un “Sataniello”

Il talentuoso centrocampista Simone Capuana, classe 2009 sarà un nuovo calciatore del Calcio Foggia 1920, formazione che milita nel campionato di Lega Pro. Il Calciatore Siciliano, originario di Castelbuono (PA), militerà e vestirà la maglia rossonera della formazione Under 17 Nazionale Pugliese. Proveniente lo scorso anno, dalla Società ACR Messina, dove ha già svolto un campionato Nazionale tra i professionisti, sarà per questa stagione un “Sataniello”. Complimenti Simone ed in bocca al lupo.