Il Giro Podistico di Castelbuono celebra la sua centesima edizione ecco il manifesto

Il Giro Podistico di Castelbuono celebra la sua centesima edizione: cento anni di storia, memoria e campioni

Il Giro Podistico di Castelbuono raggiunge nel 2026 un traguardo straordinario: la centesima edizione di una delle competizioni podistiche su strada più antiche e prestigiose d’Europa. Il manifesto ufficiale dell’evento traduce visivamente questo primato storico, ponendo al centro il numero 100, non come semplice cifra, ma come simbolo di continuità, resistenza e identità sportiva.

Le linee che disegnano il “100” richiamano la il percorso, il movimento, il ritmo della corsa che da 1912 al 2026 attraversa generazioni di atleti e appassionati. All’interno della grafica trovano spazio i nomi di tutti i vincitori delle edizioni, una vera e propria mappa della memoria sportiva che racconta l’evoluzione del Giro: dalle prime affermazioni italiane fino all’affermazione internazionale, con campioni provenienti da tutto il mondo.

Il manifesto diventa così un archivio visivo e narrativo: ogni nome è una vittoria, ogni anno una storia, ogni edizione un tassello che contribuisce a rendere il Giro Podistico di Castelbuono un evento unico nel panorama dell’atletica mondiale. Le sagome dei corridori, sovrapposte alla sequenza dei vincitori, evocano il gesto atletico senza tempo, lo sforzo e la passione che si rinnovano ad ogni partenza.

La centesima edizione, in programma il 26 luglio 2026, non rappresenta solo una celebrazione sportiva, ma un omaggio alla comunità di Castelbuono, al suo legame profondo con la corsa e alla capacità di custodire e rinnovare una tradizione lunga oltre un secolo.

Cent’anni di corsa, cent’anni di storia, cent’anni di Giro Podistico di Castelbuono.