Il Giuramento in Polizia di Stato di Domizia Mazzola

(Di Giuseppe Marinaro) – Una ragazza e il suo sogno. Una siciliana di Castelbuono. E una divisa che ne fa donna dello Stato. Fortissimamente. Avverbio che descrive una passione per un mestiere che è un servizio, ma anche gli ostacoli incontrati e superati e una determinazione che le hanno aperto una vita nuova e desiderata con tenacia. Domizia Mazzola, 29 anni, ha raggiunto il traguardo di essere una poliziotta, una Funzionaria della Polizia di Stato.

Il 21 giugno il Giuramento a chiusura di un percorso lungo e difficile e che ne apre un altro. Bisognava vederla, e molti l’hanno vista, incedere lungo i Fori Imperiali, al fianco dei suoi colleghi, durante la parata militare, al ritmo segnato dall’ostinazione, dal desiderio, dalla soddisfazione per una meta voluta e raggiunta. Era il 2 giugno, la Festa della Repubblica che, al di là degli inevitabili cedimenti alla retorica, ricorda cosa è questo Paese, questa porzione di terra dove si è chiamati a vivere quotidianamente: è ‘Repubblica’, appunto, ‘cosa di tutti’ si potrebbe tradurne, in semi-siciliano, il senso. Che dice tutto.

Per esempio, che su quel tragitto percorso in una domenica romana assolata, non c’erano solo divise e fasce tricolori, ma tutti. Perché di tutti, ogni giorno, è la responsabilità di custodire e costruire il bene comune. In fondo, questo dice la scelta di Domizia, di cui essere grati: che siamo a servizio del bene di tutti, che è dunque, anche il bene nostro. Bisogna essere fieri dell’obiettivo raggiunto, per come lo ha raggiunto. Fieri di lei, giovane normalissima: ha attraversato entusiasmi, scoraggiamenti, il Covid, tanto studio, numerosi esami e prove, un prolungato ‘esilio’ a Roma. Si è messa ed è stata messa tante volte alla prova. E ci ha creduto, ha creduto in sé stessa. Al suo sogno.

Perché occorre credere ai sogni, anche a quelli che sembrano irraggiungibili. Sognare, lottare, cadere e rialzarsi, smarrirsi e ritrovarsi. E, infine, arrivare. Domizia lo ha fatto alla sua maniera, come ognuno alla propria maniera realizza il proprio compito. Perché lei è una Commissaria, una Funzionaria della Polizia di Stato, non in modo indistinto e neutrale, ma secondo la sua storia, che è anche una storia di impegno, solidarietà, missione in Albania; di siciliana che ben conosce le sfide della legalità concreta, delle scelte da fare ogni giorno per stare dalla parte giusta. L’essere una siciliana di Castelbuono, la sua storia di impegno, la sua semplicità… sono tutti ingredienti che la faranno – fanno – una donna di valore e di valori, e per questo una Commissaria che saprà assumere con equilibrio ed empatia responsabilità e scelte importanti, declinando nel modo migliore il motto di questo essenziale Corpo dello Stato: “Esserci sempre”. Auguri Domizia.