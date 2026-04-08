I Lorimest su Rai Radio1: in onda il concerto dall’Auditorium Rai di Palermo
Appuntamento con la musica giovedì 9 aprile alle ore 15:05 sulle frequenze di Rai Radio1, all’interno degli speciali di Rai Sicilia. Sarà trasmesso il concerto del Gruppo Lorimest, registrato presso l’Auditorium Rai di Palermo.
Gli “Speciali” di Rai Sicilia continuano così a offrire uno spazio dedicato alle eccellenze del territorio, dando voce a realtà musicali capaci di raccontare, attraverso il suono, identità e tradizioni contemporanee. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, con la possibilità di sintonizzarsi e lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere del concerto direttamente dalle frequenze nazionali.
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