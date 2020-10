Il Liceo scientifico Failla Tedaldi vince il Premio Ambiente al Mad for Science 2020

Strepitoso riconoscimento per il team del Liceo Scientifico Failla Tedaldi di Castelbuono, che si aggiudica il Premio Ambiente al Mad for Science 2020.

Già durante la presentazione del progetto il team composto da Giulia Barreca, Gloria Corradino, Vincenzo Giaimo, Giulia Gulino, Federica Pedrazzini, Martina Polizzotto e guidato dalla prof.ssa Anna Maria Cangelosi aveva esposto in maniera impeccabile un interessantissimo progetto che riguarda il trattamento e la sanificazione delle acque.

Le idee innovative, magistralmente esposte, integrando il concetto di ecosostenibilità e tutela dell’ambiente all’interno di una o più esperienze laboratoriali, hanno fatto colpo sulla prestigiosa giuria che ha così assegnato il Premio Ambiente 2020 a cui corrisponde un finanziamento per l’istituto scolastico da 12.500 euro. Complimenti al team per il prestigiosissimo traguardo raggiunto, vanto per la comunità castelbuonese!