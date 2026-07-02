Il M5S Sicilia esprime solidarietà ai consiglieri di minoranza di Castelbuono dopo la denuncia del sindaco

Il Movimento 5 Stelle Sicilia interviene sulla vicenda che vede coinvolti alcuni consiglieri comunali di Castelbuono, destinatari di una denuncia dopo la presentazione di un’interrogazione consiliare riguardante la gestione della risorsa idrica nel comune madonita.

A esprimere solidarietà sono il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, insieme ai parlamentari nazionali del Movimento eletti in Sicilia.

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai consiglieri comunali di Castelbuono destinatari di una denuncia dopo avere presentato un’interrogazione consiliare nell’ambito di una vicenda legata alla gestione della risorsa idrica a Castelbuono», dichiarano gli esponenti del Movimento. Il M5S ribadisce inoltre il valore delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dall’ordinamento.

«Il diritto-dovere dei consiglieri comunali di esercitare le proprie funzioni di controllo e di sindacato ispettivo – affermano – non può essere messo in discussione. L’interrogazione è uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire trasparenza, consentire il confronto istituzionale e tutelare l’interesse dei cittadini».

La presa di posizione del Movimento 5 Stelle si inserisce nel dibattito politico nato nelle ultime settimane attorno alla gestione del servizio idrico a Castelbuono, vicenda che ha acceso il confronto tra maggioranza e opposizione e che continua a suscitare attenzione ora anche a livello regionale.