Il Madonie UNESCO Global Geopark vola in Europa: al via la 53ª riunione dell’EGN tra confronto e prospettive istituzionali

Il Madonie UNESCO Global Geopark prende parte alla cinquantatreesima riunione del Comitato di Coordinamento della rete europea dei geoparchi (European Geoparks Network – EGN), in corso presso il Geoparco Unesco delle Caravanche (Karawanken-Karavanke), suggestivo comprensorio alpino situato tra Austria e Slovenia. I lavori, avviati nella giornata di ieri, si concluderanno il prossimo 26 marzo, riunendo i rappresentanti dei geoparchi europei in un contesto di alto profilo scientifico e istituzionale.

A rappresentare l’Ente sono il dirigente dell’UO3, dott. Peppuccio Bonomo, e il consulente dott. Angelo Merlino, protagonisti di un confronto che si preannuncia strategico tanto sul piano della governance quanto su quello della valorizzazione territoriale. Tra i momenti più rilevanti dell’incontro, la riunione del Comitato di Coordinamento dell’EGN e, soprattutto, il rinnovo delle cariche del Presidente della rete europea.

Il presidente del Madonie UNESCO Global Geopark, Giuseppe Ferrarello, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la partecipazione dell’Ente e dei suoi delegati, sottolineando il valore di una presenza attiva in un contesto internazionale di tale rilevanza:

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al dott. Bonomo e al dott. Merlino per la qualificata partecipazione a questo importante appuntamento europeo. La presenza del nostro Geoparco a questo evento non è soltanto motivo di orgoglio, ma rappresenta un segno tangibile dell’impegno costante nella tutela, valorizzazione e promozione del nostro patrimonio geologico e culturale. La partecipazione all’elezione del Presidente dell’European Geoparks Network assume poi un valore strategico: essere presenti significa contribuire attivamente ai processi decisionali e consolidare il ruolo delle Madonie quale socio fondatore della rete”.

Il Madonie UNESCO Global Geopark, socio fondatore dell’EGN, conferma così la propria vocazione internazionale e la capacità di inserirsi nei circuiti di eccellenza della cooperazione europea.

Il Geoparco ospitante, quello delle Caravanche, si distingue per un patrimonio geologico di straordinaria rilevanza, caratterizzato da imponenti cime che superano i 2.000 metri e da una lunga tradizione mineraria legata all’estrazione di piombo e zinco. Tale ricchezza si riflette in una biodiversità di grande pregio, che spazia dalle vallate alle vette alpine.

La partecipazione del Geoparco delle Madonie si configura così come atto di responsabilità istituzionale e culturale, orientato alla costruzione di una visione condivisa del patrimonio geologico europeo e del suo sviluppo sostenibile.